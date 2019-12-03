“Повертайся і залишайся”: Зеленський анонсував держпрограму із кредитами під 5%

Президент Володимир Зеленський анонсував запровадження нової державної програми “Повертайся і залишайся”, перший етап якої передбачає доступне кредитування власної справи.

Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому на Facebook.

“Запускаємо нову державну програму “Повертайся і залишайся”, - зазначив Зеленський.

За його словами, програма створена для тих, хто хоче повернутися в Україну із-за кордону, або тих, хто планує шукати кращої долі за кордоном.

Президент зауважив, що перший етап програми передбачає доступне кредитування власної справи.

Так, він підкреслив, що кредит у розмірі 1,5 млн гривень надаватиметься на 5 років під ставку в 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум два робочих місця; 7% - для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 млн гривень, який не створює нові робочі місця, але за кожного нового працівника ставка буде знижуватися на 0,5 %; 9% - для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 млн гривень і хоче розширити власну справу.

Глава держави запевнив, що детальна інформація про умови та механізми вказаного кредитування, а також нові етапи програми з’явиться незабаром.

“Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав’ярню, наприклад, автосервіс, барбершоп або ж розширити свою крамничку, сироварню, виробництво меблів та будь-яку власну справу, будь ласка, повертайтесь і залишайтесь”, - додав Зеленський.