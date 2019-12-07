В Угорщині оштрафували Facebook на $4 мільйони

Угорська служба з питань конкуренції оштрафувала Facebook на 4 мільйони доларів за те, що компанія нібито ввела в оману своїх користувачів в Угорщині, заявивши, що її послуги безкоштовні.

Про це повідомляє агенція Xinhua.

"Угорський державний регулятор з питань конкуренції (GVH) заявив у п'ятницю, що наклав штраф у розмірі 1,2 мільярда угорських форинтів (4 мільйони доларів США) на мережу Facebook", - йдеться у повідомленні.

Угорська служба заявила, що повідомлення про безкоштовне використання Facebook "відволікало увагу споживачів" від компенсації, яку вони забезпечують компанії, надаючи свої дані.

"Facebook порушив закон, коли рекламував свої послуги як безкоштовні на своєму вебсайті", - зазначили у GVH.

"Клієнти не повинні були платити за користування послугами мережі, але вона отримувала прибуток завдяки їхній діяльності та даним користувачів, фактично вони так сплачували компанії за надані послуги", - пояснили у GVH.

GVH зазначила, що подібні рішення були ухвалені регуляторами у США та деяких країнах Європи.