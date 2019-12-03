NASA показало місце аварії на Місяці індійського космічного апарату

NASA показало місце аварії на Місяці індійського космічного апарату

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Укрінформ
NASA показало місце падіння індійського космічного апарата "Вікрам", що зазнав аварії на Місяці у вересні 2019 року.

Знімок зробила орбітальна станція NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), повідомляє агентство.

"На цьому зображенні показана точка удару "Вікрама" і відповідне поле з уламками. Зелені точки позначають уламки космічного корабля (це підтверджено або ймовірно). Сині точки визначають місцезнаходження зміщеного грунту, ймовірно, там, де маленькі шматочки космічного корабля збивали реголіт", - йдеться в повідомленні.

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Індійська організація космічних досліджень (ІSRO) в липні запустила на Місяць міжпланетну станцію "Чандраян-2". Спусковий апарат "Вікрам" 7 вересня повинен був здійснити посадку в районі Південного полюса Місяця, але на фінальному етапі зниження з ним було втрачено зв'язок.

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