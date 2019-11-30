Daimler звільнить понад 10 тисяч працівників

Daimler звільнить понад 10 тисяч працівників

Укрінформ
Керівництво концерну Daimler - одного з провідних німецьких автовиробників - оголосило масштабну програму скорочення персоналу.

Про це інформує DW.

«Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 29 листопада, планами керівництва компанії, впродовж наступних трьох років планується скоротити понад 10 тисяч робочих місць по всьому світі. Анонсовані заходи зачеплять передусім працівників адміністрації», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом буде звільнено кожного десятого співробітника адміністративного персоналу. І протягом трьох наступних років у Daimler не планують наймати нових працівників.

Окрім того, компанія збирається розширити систему часткової зайнятості для працівників передпенсійного віку.

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Очікується, що ці заходи покращать фінансовий стан автоконцерну. На думку його керівництва, нинішня кількість працівників, яких лише в Німеччині налічується близько 178 тисяч (а загалом у світі - 304 тисяч) є завеликою. Надмірна кількість персоналу перетворилася на фінансовий тягар для Daimler, що значно знижує його конкурентоспроможність, зауважує DW.

Фото: DW

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