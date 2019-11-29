Китай планує запустити дев'ять супутників до 2025 року
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на газету "Кецзі жібао".
"Китай запустив загалом17 метеорологічних супутників серії "Фен'юнь" (Вітер і хмара), сім із яких нині знаходяться на орбіті. У зв'язку зі зростаючим попитом на метеорологічні супутникові дані Китай планує запустити ще дев'ять супутників даної серії до 2025 року", - йдеться в публікації.
Як зазначається, нові супутники і система спостереження забезпечуватимуть високоточне глобальне тривимірне зондування атмосфери, повідомив заступник директора Державного центру супутникової метеорології (ДЦСМ) Чжан Пен.
"Фен'юнь-5" являтимуть собою низькоорбітальні метеорологічні супутники, включаючи супутники для комплексного спостереження, супутники для спостереження спеціального призначення і супутники для моніторингу екстремальних погодних явищ.
Вони стануть наступниками супутників серії "Фен'юнь-3", які нині знаходяться в експлуатації, і, як очікується, повністю їх замінять до 2035 року.
Метеорологічні супутники, включаючи супутники "Фен'юнь-5" на полярній орбіті і супутники "Фен'юнь-6" на геостаціонарній орбіті, краще підтримуватимуть зусилля щодо запобігання метеорологічних катастроф і покращуватимуть роботу глобальних метеорологічних служб, йдеться в повідомленні газети з посиланням на слова директора ДЦСМ Ян Цзюня.
Як повідомлялося раніше, в листопаді Китай здійснив успішний запуск двох глобальних мультимедійних супутників із космодрому Цзюцюань на північному заході країни.
Фото: Сіньхуа