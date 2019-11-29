Доступу до інтернету не мають 15% українців

В Україні 15% населення мешкає в зоні цифрового розриву та не має можливості доступу до широкосмугового інтернету.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ "Укртелеком".

"Згідно з актуалізованим всеукраїнським дослідженням ПАТ «Укртелеком» щодо скорочення цифрового розриву, в Україні мешкає близько 6,3 млн громадян (15% від загального населення), які не охоплені мережами жодного з операторів інтернет-послуг", - ідеться в повідомленні.

Водночас в Укртелекомі заявляють про плани наблизити показник проникнення фіксованого інтернету до середньоєвропейського рівня – 97%.

«У нас є спільне завдання: побудувати телекоммережі там, де їх немає, наближаючи показник проникнення фіксованого інтернету до середньоєвропейського показника – 97%. Для цього є напрацьована система державно-приватного партнерства, де на $1 від уряду є $1 інвестицій бізнесу. Отже, якщо загальні інвестиції в розбудову мережі в 5,1 тис. населених пунктах по всій країні, де мешкає 3,6 млн наших громадян, складають близько 4 млрд грн, то інвестиції від уряду складатимуть 1,8 млрд грн – що є вартістю, наприклад, побудови одного з половиною Шулявського моста», - заявив директор з розвитку масового сегмента ПАТ «Укртелеком» Денис Захаренко.

За його словами, Укртелеком уже розробив проєкт із підключення 5,1 тис. населених пунктів у зоні цифрового розриву. Завдяки проєкту інтернетом буде охоплено 3,6 млн громадян. Вартість державних інвестицій, аби наблизити показник охоплення інтернетом до середньоєвропейського, становить 1,8 млрд грн.

У компанії нагадали, що, згідно з результатами аналізу компанії Huawei Ukraine щодо підключення до інтернету, 84,9% населення країни проживає на території, де є можливість підключення до мережі фіксованого широкосмугового інтернету. За методологією аналізу Huawei Ukraine, враховувалося чисельність населення кожної громади, у якій з’являється хоча б один замір тесту швидкості доступу до мережі інтернет, що надається провайдерами та операторами зв’язку.