ТОР-10 онлайн-ресурсів від Укрінформу: оперативно, без запиту, не встаючи з дивану

Стан дорожнього покриття, карта ремонтів, наявність та строк дії ліцензії перевізника або ж пошук сімейних лікарів та закладів “первинки” тощо – вже давно у смартфоні

Нове для України Міністерство цифрової трансформації запустило сайт, який дозволяє виміряти швидкість інтернету і залишити відгук про його якість для подальшого створення карти покриття країни інтернетом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у Facebook.

Зазначається, що Міністерство у найближчі 5 років прагне забезпечити 100-відсоткове покриття населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів високошвидкісним інтернетом.

“Нам потрібна якісна інформація про реальне покриття, якої досі ще ніколи не було в Україні. Наше завдання – виявити, чи відповідає швидкість у наявних мережах заявленій, де взагалі немає покриття, наскільки соціальні об’єкти у регіонах мають доступ до інтернету, – заявляють у відомстві. – Для цього ми використовуємо усі наявні джерела – дані офіційної статистики, інформацію регулятора, профільних асоціацій, технічні дані. Сайт під назвою Broadband, який є прототипом майбутньої мапи інтернету України, дозволить кожному доєднатися до цієї справи, розповісти, чи є у нього інтернет та з якою швидкістю він працює”.

Очевидно, питання, що цікавить читачів найбільше – як зафіксувати швидкість Інтернету? Насправді, все досить просто – достатньо лише зайти на сайт та пройти «спідтест» зі свого комп’ютера чи смартфону. Так от, переходите на головну сторінку Broadband , заповнюєте форму (власне, можна залишитися анонімом), скролите мишкою донизу і тиснете “Розпочати” (анонімам слід попередньо поставити галочку навпроти “Не хочу залишати контактні дані”). Вас перекидає на сторінку “Тест інтернет швидкості” натискаєте на кнопку “Старт” і – поїхали – тестування швидкості займе декілька секунд.

Однак не «спідтестом» єдиним: на сьогодні в Україні уже функціонує чимало спеціальних онлайн-сервісів (деякі ви точно знаєте і користуєтеся), зокрема, кредитні історії, кадастрова карта, реєстр ліцензій, найбільші платники податків, забруднювачі довкілля, потенційно шкідливі об’єкти, карний розшук зниклі громадяни тощо.

Відтак пропонуємо 10-ку цікавих та корисних, на наш погляд, ресурсів (порядок, звісно, довільний – з повним переліком (а там їх більше ста) можна ознайомитися клікнувши сюди ).

Інтерактивна карта ремонтів доріг України

У середині вересня 2019-го Укравтодор презентував платформу для онлайн-інформування про ситуацію на дорогах: стан дорожнього покриття, ремонти, що виконуються. “На карті відтворено оперативну, актуальну та достовірну інформацію щодо виконаних ремонтних робіт на дорогах країни. Відтепер кожен користувач зможе спланувати поїздку та отримати детальну інформацію щодо виду ремонту та термінів його виконання”, – кажуть дорожники.

Екс-керівник Укравтодору Славомір Новак (залишив посаду 1 жовтня 2019 року) зазначає, що така інтерактивна карта ремонтів доріг є унікальною для європейської практики. На мапі ремонтів є посилання на систему держзакупівель, аналітику порталу прозорого будівництва та інформацію щодо залучених інженерів-консультантів FIDIC. Додатково система містить фото та відеоматеріали на початку ремонтів та після введення в експлуатацію відремонтованої ділянки. У подальшому там має з’явитися інформація про актуальний стан мостових споруд, пункти відстою для вантажного транспорту, розташування медичних закладів, електрозаправок та корисні сервіси... Про стан безпеки руху, зокрема, оперативна відеоінформація з проблемних ділянок, дані про інтенсивність руху, інформація по швидкісному режиму, про обмеження руху, альтернативні маршрути тощо.

З дорожньою мапою можна ознайомитися – тут .

Публічна кадастрова карта України

За допомогою цього ресурсу можна перевірити фізичне розташування земельної ділянки (за кадастровим номером), та іншу інформацію задля унеможливлення шахрайств. Особливо важливо у переддень відкриття ринку землі.

Перейти до кадастрової карти – тут .

Карта медичних закладів

Іще на початку березня 2019 року Національна служба здоров’я України (НСЗУ) створила електронну карту сімейних лікарів та закладів, які надають первинну медичну допомогу. На карті можна знайти всі установи і лікарів, які уклали договір з НСЗУ (навіть якщо лікар уклав лише одну декларацію); електронну карту закладів з усіма контактами амбулаторій лікарів; розподіл комунальних і приватних медичних установ і лікарів-ФОП по регіонах; кількість декларацій, які уклав лікар (пошук можна здійснювати за прізвищами або за спеціальністю лікаря); розподіл декларацій за віковими групами, статтю та спеціальностями лікаря. Там же опубліковано інструкцію та поради щодо користування картою.

Скористатися можна за посиланням .

Індекс якості повітря в реальному часі

Перша мапа під назвою AirVisual (перейти – тут ) має два режими.

В одному з них – Air Pollution – кольором демонструється рівень забруднення частинками діаметром до 2,5 мікрометрів (вони проникають глибше всього в дихальні шляхи і становлять найбільший ризик) як індекс якості повітря (AQI).

Значення AQI:

від 0 до 50 – безпечний для здоров'я рівень;

від 51 до 100 – найбільш чутливим людям рекомендується обмежити фізичні навантаження на повітрі;

від 101 до 150 – може з'явитися легке подразнення дихальних шляхів;

від 151 до 200 – повітря може нести шкоду дітям, літнім людям і хронічно хворим, а також викликати неприємні відчуття у здорових;

від 201 до 300 – може істотно погіршитися стан здорових людей, чутливим групам населення не рекомендується виходити з дому;

від 301 до 500 – у здорових людей може знизитися витривалість і з'явитися виражене подразнення дихальних шляхів, мінімізувати перебування на відкритому повітрі рекомендується всім.

Друга мапа – Waqi.info (клікай сюди ) показує те саме, працює за схожим принципом, в переліку мов є українська.

Реєстр суб’єктів освітньої діяльності

Ресурс надає вичерпні дані про заклади професійної та вищої освіти. Насамперед, йдеться про: найменування, підпорядкування, форму власності, тип, структурні підрозділи, ліцензовані обсяги, акредитацію, атестацію та кількість здобувачів освіти в розрізі професій та спеціальностей тощо.

Також можна отримати інформацію про керівника навчального закладу та координати для зв’язку. Оновлення бази згідно з даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти відбуватиметься постійно – завдяки чому суспільство зможе отримувати найбільш актуальну інформацію фактично з перших рук.

Ознайомитися з ресурсом можна – тут .

Електронний кабінет перевізника

Онлайн-сервіс покликаний спростити автоперевізникам отримання послуг від органу ліцензування, мінімізувати корупцію та підвищити безпеку пасажирських перевезень.

У межах електронного кабінету перевізника доступно п’ять послуг. Наприклад, завдяки е-кабінету вантажні та пасажирські автоперевізники зможуть отримувати, розширювати, звужувати та анулювати ліцензії он-лайн. Окрім того, за допомогою сервісу перевізники зможуть оперативно повідомляти про зміну своїх даних: персонал, транспорт, матеріально-технічна база. Таким чином, для них зникне необхідність здійснювати робочі відрядження до Києва та поштові пересилання документів.

Окрім електронних послуг, на сайті міститься інформація про самого перевізника, наявність та строк дії ліцензій, транспортні засоби, маршрути, наявні дозволи та штрафи, накладені інспекторами Укртрансбезпеки тощо. Кожен громадянин, ввівши номер автомобіля, ЄДРПОУ чи ІПН власника, зможе дізнатися точну назву та контактні дані перевізника, а також наявність, тип та строк дії його ліцензії.

Важливо! Доступ перевізників до їх електронного кабінету здійснюватиметься за допомогою електронного цифрового підпису. Це буде надійним захистом від несанкціонованого втручання третіх осіб.

Ознайомитися можна – тут .

Реєстр корупціонерів

Містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку із вчиненням корупційного правопорушення.

Послуги безоплатні та доступні цілодобово. Перейти на ресурс можна – тут .

Довідка про несудимість

Мабуть, ще не всі знають, що подати запит на отримання отієї клятої довідки про не судимість, яку вимагають при оформленні на роботу, оформленні візи для виїзду за кордон, для участі у тендері, оформлення або поновлення документів тощо, тепер можна ОНЛАЙН. Ні, вам не почулося. І, до речі, ця послуга діє ще з 2017-го року.

Для цього необхідно:

зайти на сайт mvs.gov.ua або hsc.gov.ua ;

або ; зареєструватися через ЕЦП* або BankID;

заповнити форму, вказавши зручний СЦ МВС;

отримати повідомлення про готовність документу або перевірити статус готовності довідки онлайн;

забрати довідку в обраному сервісному центрі МВС.

Моніторинг законності забудови в місті Києві

КМДА створила портал, де можна дізнатись, які забудови законні, а які – ні. На карту нанесено інформацію щодо понад 1000 об’єктів, Законні позначені на карті зеленим маркером, незаконні – червоним. Наводячи курсор на цікавий для вас об’єкт - можна переглядати більш детальну інформацію про забудову.

Будівельні майданчики, до речі, можуть наносити на карту й городяни. Для цього у правому верхньому куті є відповідний інструмент.

Детальніше – тут .

Карта рубок лісу

17 жовтня 2019 року Державне агентство з питань лісових ресурсів запустило електронний реєстр легальних рубок лісу, який наразі охоплює лише три області: Чернігівську, Полтавську та Рівненську. На мапі онлайн представлено легальні лісозаготівельні роботи. Маючи інформацію про них українці зможуть перевіряти легальність лісозаготівельних робіт, свідками яких вони стали. У разі виявлення нелегальних робіт у відомстві радять звертатися до поліції або Держлісагентства.

“Місяць, як ми почали завантажувати карти. Наразі вирішуємо низку технічних питань. До кінця року плануємо поширити проєкт на всю Україну для лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів”, – повідомив генеральний директор Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру Держлісагентства Віктор Мельниченко.

Мапа доступна за посиланням .

Підготував Мирослав Ліскович. Київ