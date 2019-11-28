У Чумацькому Шляху знайшли чорну діру - у 70 разів більшу за Сонце
Про це повідомляє телеканал CBS News.
“Китайські астрономи... у Чумацькому Шляху знайшли чорну діру, LB-1, з масою у 70 разів більше Сонця”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє телеканал, команда з Китайської академії наук використовувала для свого дослідження Великий багатоцільовий спектроскоп для спостереження районів неба (LAMOST).
За словами головного науковця дослідження і професора Джіфенга Лію, чорні дірки з такою масою не повинні існувати в нашій галактиці згідно з більшістю поточних моделей зоряної еволюції.
Він також додав, що LB-1 удвічі масивніша того, що вчені вважали за можливе, і тепер теоретики повинні будуть пояснити її формування.
Раніше вчені вважали, що розміри чорних дір можуть перевищувати масу Сонця у близько 20 разів.
Зазначається, що нині, за оцінками астрономів, у Чумацькому Шляху можуть знаходитися до 100 мільйонів чорних дірок.