Астрономи знайшли галактику з трьома надмасивними чорними дірами

У центрі галактики NGC 6240 знайшли третю надмасивну чорну діру.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Величезна ультраяскрава галактика NGC 6240 знаходиться від нас в 300 мільйонах світлових років. Ще в 1980-х було показано, що вона є продуктом злиття двох систем поменше і містить відразу дві надмасивні чорні діри в своєму активному центрі. Однак одна з цих чорних дір, у свою чергу, є подвійною системою - таким чином, NGC 6240 включає відразу три надмасивні чорні діри", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, для спостережень використовувався спектрограф MUSE, встановлений на працюючому в Чилі європейському телескопі VLT.

Завдяки знімкам центру NGC 6240 з високою роздільною здатністю, вчені розгледіли три інфрачервоних джерела: аккреційні диски матерії, що падає в надра трьох чорних дір.

При цьому, одна з них не виявляє високу активність, поглинаючи досить помірні кількості речовини, і тому досі залишалася непоміченою астрономами.

Тепер, крім «північної» діри N з масою близько 360 мас Сонця, в NGC 6240 відомі дві «південні» - S1 масою в 710 мільйонів сонць і S2, яка набирає «всього лише» 90 мільйонів сонць.

Зазначається, що надмасивна чорна діра в центрі нашої Галактики має масу близько 4,3 мільйона сонячних мас.

Фото: NASA, ESA, Hubble Heritage, STScI/AURA, Evans A.