Twitter відклав видалення неактивних акаунтів

Соцмережа Twitter вирішила відкласти свої плани щодо видалення акаунтів користувачів, що були неактивними понад пів року.

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що видалення вирішили відтермінувати, аби розробити інструмент, який дозволить увічнити пам’ять померлих власників акаунтів.

Проєкт щодо збереження твітів від померлих близьких людей Twittering Dead ініціював куратор програмного забезпечення Internet Archive та цифровий консерватор Джейсон Скотт. Якщо ви зацікавлені взяти участь у проєкті, ви можете заповнити Google-форму від Скотта.

Все, що вам потрібно надати, — це Twitter-акаунт користувача, який ви хочете запам’ятати, і проект спробує створити резервну копію облікового запису «якнайкраще, як це дозволяє сучасні технології».

Нагадаємо, адміністрація Twitter вже почала розсилати електронні листи користувачам, які не заходи у свої акаунти пів року і більше. Користувачів закликали зайти на свої сторінки до 11 грудня.