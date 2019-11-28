Facebook придбав розробника однією з найпопулярніших VR-ігор Beat Saber

Американська корпорація Facebook оголосила про покупку компанії Beat Games, розробника гри для віртуальної реальності Beat Saber.

Facebook оголосив у своєму блозі, що Beat Games продовжить працювати незалежно, але стане частиною Oculus Studios, ігрового VR-підрозділу Facebook.

Про суму угоди не повідомляється.

У своєму блозі директор по контенту Oculus Майк Верду сказав, що гра буде доступна на всіх платформах і студія не буде віддавати перевагу гарнітурів Oculus для оновлень або нового контенту, включаючи музичні пакети.

Beat Saber являє собою гру, в якій треба світловими мечами збивати куби. В даний час доступна на всіх основних VR-платформах, включаючи Oculus Rift і Quest. Гра продалася тиражем понад 1 млн копій, що для VR-ігри є великим успіхом. У Oculus заявили, що не виключають придбання інших студій.