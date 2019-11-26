Amazon вирішив продовжити серіал за "Володарем перснів" на другий сезон.

Про повідомляє Variety.

Зазначається, зйомки першого сезону проходитимуть у Новій Зеландії, але ще не почалися.

Події серіалу будуть розгортатися до подій, розказаних в "Братстві кільця" Джона Рональда Руела Токіна. Сюжет буде заснований на ранніх творах письменника.

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Amazon планує витратити на виробництво серіалу за серією романів "Володар перснів" близько 500 мільйонів доларів. Це зробить серіал найдорожчим в історії кіно.