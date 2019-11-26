Amazon вирішив продовжити серіал за "Володарем перснів" на другий сезон
Укрінформ
Amazon вирішив продовжити серіал за "Володарем перснів" на другий сезон.
Про повідомляє Variety.
Зазначається, зйомки першого сезону проходитимуть у Новій Зеландії, але ще не почалися.
Події серіалу будуть розгортатися до подій, розказаних в "Братстві кільця" Джона Рональда Руела Токіна. Сюжет буде заснований на ранніх творах письменника.
Amazon планує витратити на виробництво серіалу за серією романів "Володар перснів" близько 500 мільйонів доларів. Це зробить серіал найдорожчим в історії кіно.