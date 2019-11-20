Amazon запустив безкоштовний музичний стрімінг

Компанія Amazon заявила, що всі її користувачі музичної програми Amazon Music на iOS і Android в США, Великої Британії та Німеччини зможуть безкоштовно користуватися аудіостримінгом.

Як повідомляється, натомість користувачі будуть час від часу прослуховувати аудіорекламні блоки. Раніше таку можливість мали лише власники «розумних» колонок Amazon Echo.

Якщо користувач не хоче прослуховувати рекламу, йому доведеться користуватися платною версією Amazon Music.

Таким чином, Amazon запропонувала модель, яку вже використовують такі провідні музичні стрімінгові сервіси, як шведський Spotify або французький Deezer, фактично ставши їхнім прямим конкурентом на ринку аудіострімінгу.