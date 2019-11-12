Google може перенести штаб-квартиру з Європи до Києва — Арахамія

Україна веде активні перемовини із великим закордонним бізнесом, таким як Apple, Google, PayРal, Rakuten, Binance, Amazon щодо заходу в Україну.

Про це голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія сказав в інтерв'ю "Liga.net".

"Ми домовилися з Rakuten (материнська компанія Viber - ред.). Ми зараз розмовляли з Binance, найбільшою кріптобіржею. Розмовляємо зараз з Amazon про прихід в Україну. Мова про дата-центр. Ми розмовляємо з Google про перенесення штаб-квартири з Європи сюди", - сказав Арахамія.

Щодо заходу в Україну Facebook Арахамія висловив сумнів, наголосивши, що це пов'язано, у тому числі, з фактором Росії.

"Facebook - ні. У них позиція, що RnD (відділ досліджень і розробки - ред.) їм не потрібен, він у них там (в США - ред.) весь сконцентрований. А sales office у них в Росії", - зазначив він.

Крім того, за словами Арахамії, російський фактор впливає і на перемовини з PayPal.

"Ми розмовляємо активно з PayPal і намагаємося їх затягнути, хоча це завдання з непідйомних, тому що вони не бачать у нас ринку. Ми зараз придумали нову стратегію переговорів з ними. Я сподіваюся, вона спрацює. Не хочу спойлер. У них же є представництво в Росії, і вони весь час намагаються задавити появу PayPal в Україні", - наголосив політик.

Арахамія також наголосив, що стосовно усіх перелічених компанії перемовини знаходяться в активній стадії, проте їх внутрішня бюрократія дещо гальмує вихід на конкретний результат. Голова президентської фракції прогнозує, що швидших результатів слід очкувати не від компаній, а з окремими бізнесменами.

"Скрізь активна фаза переговорів. Але у них велика бюрократія. На жаль, такі інвестори орієнтуються на кредитні рейтинги і комплаенс. Набагато швидше угоди відбуваються з багатими людьми з країн з авторитарними режимами", - зазначив Арахамія.