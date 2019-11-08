Зеленський запропонував засновнику Alibaba відкрити R&D-центр в Україні
Про це повідомляється на сайті глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма”, - йдеться у повідомленні.
Президент зауважив, що має амбітні цілі і плани щодо перезавантаження України.
“У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб у країні з’являлися такі люди, як Ви”, – сказав Зеленський під час зустрічі.
Президент зазначив, що до влади в Україні прийшли молоді люди, які прагнуть змін і хочуть зробити країну привабливою для інвестування. Зеленський також розповів про проєкт «Держава у смартфоні» та наголосив, що трансформація України в успішну країну неможлива без цифрових технологій.
Глава держави також висловив зацікавленість у спільних освітніх проектах, зокрема у сфері інформаційних технологій, адже Україна прагне створювати конкурентний ІТ-продукт. Також, на думку Зеленського, Українська держава може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba.
Зазначається, що впродовж останніх років в Україні було відкрито понад 100 R&D-центрів відомих глобальних компаній, таких як Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.
Володимир Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття такого центру в Україні для посилення роботи Alibaba у європейському регіоні.
Крім того, Президент відзначив, що Україна має одних із найкращих у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту (data analytics and artificial intelligence).
Як повідомляв Укрінформ, засновник Alibaba Group під час першого свого візиту до України виступив перед студентами Національного університету ім. Каразіна у Харкові.
Джек Ма (справжнє ім'я - Ма Юнь) - китайський підприємець, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group (в яку входять засновані ним AliExpress, TaoBao). Станом на кінець листопада 2018 року Forbes оцінював його статки у 35,8 млрд доларів. Джек Ма є найбагатшою людиною в Китаї і 15-им у списку найбагатших людей світу.
Фото пресслужби Президента