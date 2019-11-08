Зеленський запропонував засновнику Alibaba відкрити R&D-центр в Україні

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма”, - йдеться у повідомленні.

Президент зауважив, що має амбітні цілі і плани щодо перезавантаження України.

“У нас дуже амбітні цілі. Ми хочемо повністю перезавантажити Україну, щоб у країні з’являлися такі люди, як Ви”, – сказав Зеленський під час зустрічі.

Президент зазначив, що до влади в Україні прийшли молоді люди, які прагнуть змін і хочуть зробити країну привабливою для інвестування. Зеленський також розповів про проєкт «Держава у смартфоні» та наголосив, що трансформація України в успішну країну неможлива без цифрових технологій.

Глава держави також висловив зацікавленість у спільних освітніх проектах, зокрема у сфері інформаційних технологій, адже Україна прагне створювати конкурентний ІТ-продукт. Також, на думку Зеленського, Українська держава може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba.

Зазначається, що впродовж останніх років в Україні було відкрито понад 100 R&D-центрів відомих глобальних компаній, таких як Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.

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Володимир Зеленський запропонував Джеку Ма розглянути можливість відкриття такого центру в Україні для посилення роботи Alibaba у європейському регіоні.

Крім того, Президент відзначив, що Україна має одних із найкращих у світі фахівців з data analytics і може запропонувати справді сильну експертизу для створення центру аналізу даних і штучного інтелекту (data analytics and artificial intelligence).

Як повідомляв Укрінформ, засновник Alibaba Group під час першого свого візиту до України виступив перед студентами Національного університету ім. Каразіна у Харкові.

Джек Ма (справжнє ім'я - Ма Юнь) - китайський підприємець, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group (в яку входять засновані ним AliExpress, TaoBao). Станом на кінець листопада 2018 року Forbes оцінював його статки у 35,8 млрд доларів. Джек Ма є найбагатшою людиною в Китаї і 15-им у списку найбагатших людей світу.

Фото пресслужби Президента