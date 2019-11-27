Twitter видалятиме "мертві" акаунти

Соціальна мережа Twitter почала розсилку електронних повідомлень власникам неактивних облікових записів із попередженням увійти в систему до 11 грудня, щоб не потрапити до числа видалених.

Про це повідомляє The Vergе із посиланням на представника компанії.

«Ми розпочали активну роботу з багатьма обліковими записами, які не заходили в Twitter більш як шість місяців, щоб повідомити їм, що їхні облікові записи може бути остаточно видалено через тривалу бездіяльність», - повідомили в соціальній мережі.

Власники всіх Twitter-акаунтів, якими не користувалися більш як шість місяців, отримають повідомлення електронною поштою.

За словами прессекретаря компанії, процес видалення облікових записів «відбуватиметься протягом багатьох місяців, а не одного дня», тому не варто очікувати, що 12 грудня видалять усі неактивні акаунти, таким чином миттєво розширивши базу доступних ніків для діючих користувачів.

Як зазначає видання, чистка стосується не лише людей, які залишили Twitter, а й померлих користувачів соцмережі. Відповідаючи на запитання про те, що відбуватиметься з такими обліковими записами, представник компанії зазначив: «Наразі ми не маємо можливості увічнити будь-який обліковий запис у Twitter після смерті, але наша команда обмірковує способи, як це зробити».