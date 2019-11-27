Twitter видалятиме

Twitter видалятиме "мертві" акаунти

Укрінформ
Соціальна мережа Twitter почала розсилку електронних повідомлень власникам неактивних облікових записів із попередженням увійти в систему до 11 грудня, щоб не потрапити до числа видалених.

Про це повідомляє The Vergе із посиланням на представника компанії.

«Ми розпочали активну роботу з багатьма обліковими записами, які не заходили в Twitter більш як шість місяців, щоб повідомити їм, що їхні облікові записи може бути остаточно видалено через тривалу бездіяльність», - повідомили в соціальній мережі.

Власники всіх Twitter-акаунтів, якими не користувалися більш як шість місяців, отримають повідомлення електронною поштою.

За словами прессекретаря компанії, процес видалення облікових записів «відбуватиметься протягом багатьох місяців, а не одного дня», тому не варто очікувати, що 12 грудня видалять усі неактивні акаунти, таким чином миттєво розширивши базу доступних ніків для діючих користувачів.

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Як зазначає видання, чистка стосується не лише людей, які залишили Twitter, а й померлих користувачів соцмережі. Відповідаючи на запитання про те, що відбуватиметься з такими обліковими записами, представник компанії зазначив: «Наразі ми не маємо можливості увічнити будь-який обліковий запис у Twitter після смерті, але наша команда обмірковує способи, як це зробити».

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