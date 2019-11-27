Європейська ракета Ariane 6 може отримати ще один розгінний блок

Ракета-носій Ariane 6, яка розробляється Європейським космічним агентством, може отримати додатковий розгінний блок, який розширить можливості з виведення корисного навантаження.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Ariane Group вивчає можливість оснащення ракети Ariane 6 розгінним блоком, призначеним, зокрема, для ефективнішого виведення геостаціонарних супутників", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, при відносно невеликому діаметрі розгінний блок добре підходитиме для виведення на орбіту половини всього корисного навантаження, яке планують запускати за допомогою більш легкої версії ракети - А62.

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Це частина "додаткових розробок", спрямованих на покращення Ariane 6 в короткостроковій перспективі. Розгінний блок ракета може отримати вже в першій половині 2020-х.

Як повідомлялося, Ariane 6 має в перспективі змінити Ariane 5, ставши головною європейської ракетою. Саме тому до неї прикута така пильна увага світових ЗМІ. Перший запуск ракети планують здійснити вже в 2020 році.

Фото: ©ArianeGroup