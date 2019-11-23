Штучне освітлення вночі може сприяти вимиранню комах
Про це повідомляє The Guardian.
«Ми твердо віримо, що штучне освітлення вночі - у поєднанні з втратою місця існування, хімічним забрудненням, інвазивними видами та зміною клімату - призводить до зниження чисельності комах», - наголосили фахівці після проведення понад 150 досліджень.
Як звернули увагу вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, найбільше від штучного освітлення страждають метелики, що літають навколо ламп - комахи сприймають освітлення за Місяць. Третина таких метеликів гине до ранку.
Науковці також стверджують, що штучне освітлення заважає деяким видам знайти пару і території для розмноження.
Через кращу видимість від штучного освітлення комахи частіше стають жертвами щурів, жаб або павуків.
Спираючись на свої дослідження, вчені пропонують вимикати непотрібні джерела освітлення вночі, і налаштовувати ліхтарі таким чином, щоб уникнути мерехтіння і відтінків світла, що заважають біоритмам комах.