Штучне освітлення вночі може сприяти вимиранню комах

Штучне освітлення вночі може сприяти скороченню популяції комах - таких, як метелики, що літають навколо ламп.

Про це повідомляє The Guardian.

«Ми твердо віримо, що штучне освітлення вночі - у поєднанні з втратою місця існування, хімічним забрудненням, інвазивними видами та зміною клімату - призводить до зниження чисельності комах», - наголосили фахівці після проведення понад 150 досліджень.

Як звернули увагу вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, найбільше від штучного освітлення страждають метелики, що літають навколо ламп - комахи сприймають освітлення за Місяць. Третина таких метеликів гине до ранку.

Науковці також стверджують, що штучне освітлення заважає деяким видам знайти пару і території для розмноження.

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Через кращу видимість від штучного освітлення комахи частіше стають жертвами щурів, жаб або павуків.

Спираючись на свої дослідження, вчені пропонують вимикати непотрібні джерела освітлення вночі, і налаштовувати ліхтарі таким чином, щоб уникнути мерехтіння і відтінків світла, що заважають біоритмам комах.