Віртуальне тепер можна помацати - винайшли "бездротову шкіру"

Інженери придумали "бездротову шкіру", здатну передавати відчуття дотику. Тепер можна доторкнутися до іншої людини здалеку.

Про винахід китайських і американських учених розповідає "Медуза".

"Це пристрій дозволяє відчувати дотики, як передані з реального світу, так і згенеровані комп'ютером", - йдеться в повідомленні.

Інтерфейс являє собою легкий і гнучкий багатошаровий "пластир", який можна тимчасово наклеїти на шкіру. При цьому, за словами розробників, він не мнеться, а приймає форму тіла. Для передачі тактильних відчуттів у нього вбудовані невеликі вібраційні двигуни, влаштовані досить просто: вони складаються з мідної спіралі та постійного магніту. Коли на спіраль подається струм, магніт вібрує з частотою цього струму, що і створює відчуття дотику.

В існуючому прототипі кожен мотор-актуатор має скромні, але все ж суттєві розміри: 12-18 мм в діаметрі і 2,5 міліметрів в товщину. Важить він при цьому 1,4 грама. Як показують розрахунки, і так невеликий пристрій у майбутньому можна буде зменшити ще сильніше: без втрат в силі вібрації воно може бути розміром 1,2×0,8 міліметра.

Головна особливість нового "тактильного передавача" — йому не потрібні дротове підключення і вбудований акумулятор. Енергію для роботи пристрій отримує "з повітря" від зовнішнього джерела за допомогою основної та проміжної (підсилює вхідний струм) спіралей індуктивності. Ця технологія — вона схожа з бездротовою зарядкою смартфонів — дозволяє передавати енергію на відстані близько метра, а акумулятор з передавальної спіраллю можна буквально взяти з собою.

Для масового виробництва та використання в комунікаціях, медицині та індустрії розваг інтерфейс ще доведеться доопрацювати — тобто зменшити енерговитрати. Але інженери запевняють, що технічно це цілком реально.

Фото: Northwestern University