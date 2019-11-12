Apple планує випустити окуляри з доповненою реальністю до 2023 року - ЗМІ

Американська компанія Apple має намір у найближчі три роки випустити окуляри з доповненою реальністю.

Про це повідомляє The Information з посиланням на джерела у компанії.

“Apple націлена випустити гарнітуру з доповненою реальністю у 2022 році та витончену версію окулярів до 2023 року”, - йдеться у повідомленні.

За даними джерел в Apple, у жовтні керівники профільних департаментів вже обговорили терміни випуску, дизайн та функції гарнітури з доповненою реальністю.

Як зазначається при цьому, раніше ЗМІ прогнозували, що пристрої Apple з доповненою реальністю можуть з'явитися вже 2020 року.