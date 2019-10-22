Apple патентує "розумну каблучку"

Американська компанія Apple подала заявку на патент каблучки Apple Ring, яка дозволятиме на відстані контролювати інші пристрої.

Про це повідомляє The Sun.

"Apple подала заявку на патент "електронної каблучки", яка допоможе користувачу контролювати інші пристрої, не торкаючися них", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Sun, "розумна каблучка" має, зокрема, екран, голосовий асистент та контроль жестів руки. Пристрій має "покращити досвід людей" у користуванні, зокрема, iPhone та iPad.

На думку Apple, коли користувачі надто довго тримають такі великі просторої, то це призводить до втоми, а Apple Ring може стати більш ефективним методом контролю на відстані.

Читайте також: Apple розробляє окуляри з доповненою реальністю

Видання додає, що нещодавно інша технологічна компанія - Amazon представила "розумну каблучку" Echo Loop із голосовим асистентом Alexa.