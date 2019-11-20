Huawei випустив інтелектуальну “флешку” нового покоління

Компанія Huawei представила інтелектуальну систему зберігання даних OceanStor Dorado (серія OceanStor C) класу All-Flash. Дана флеш-система — це нове покоління розробок Huawei у сфері технологій класу All-Flash.

Про це Укрінформу повідомили в представництві Huawei в Україні.

"Huawei представила інтелектуальну систему зберігання даних OceanStor Dorado (серія OceanStor C) класу All-Flash. Інтелектуальна флеш-система зберігання даних OceanStor Dorado нового покоління — це результат багаторічного досвіду розробок Huawei у сфері технологій класу All-Flash. Вона допоможе клієнтам максимально ефективно обробляти дані", - зазначили в компанії.

OceanStor Dorado підтримує наступні інноваційні функції:

- передова продуктивність завдяки архітектурі на базі 5 процесорів;

- комплексна платформа OceanStor Dorado працює на базі процесора Kunpeng 920, мережевого чипа, чипа управління, чипа контролера SSD та ШІ-процесора Ascend 310 та забезпечує найкращу у своєму класі продуктивність операцій введення/виведення у 20 000 000 IOPS за секунду та затримку в 0,1 мс, що відповідає вимогам додатків в умовах реального часу;

- безперервна робота додатків, завдяки надійній архітектурі SmartMatrix, що забезпечує безперебійну роботу навіть при одночасній відмові 7 з 8 контролерів. Це новий стандарт надійності в галузі систем зберігання даних;

- ефективне технічне обслуговування завдяки поєднанню крайових, хмарних та ШІ-обчислень - перша в галузі інтелектуальна система зберігання даних із вбудованим ШІ-процесором підтримує можливості машинного навчання для підвищення ефективності зчитування кешу на 50%. Окрім того, поєднання крайових та ШІ-обчислень дозволяє реалізувати інтелектуальне управління життєвим циклом продукту та створити автоматичну систему управління даними з триярусною архітектурою, що скорочує експлуатаційні витрати клієнтів.

«Нові засоби зв’язку та додатки прискорюють інформаційний потік даних у цифровій економіці. Завдяки швидкому розвитку революційних технологій, таких як 5G, ШІ та інтернет речей (IoT), генерується великий масив даних та додатків, що створює високі вимоги до їхньої обробки в режимі реального часу. Щоб відповідати цим вимогам, необхідно оновити інфраструктури даних», - зазначив віцепрезидент напряму ІТ-продуктів та президент напряму інтелектуальної обробки даних та систем зберігання компанії Huawei Пітер Чжоу.

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Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інтелектуальних пристроїв. У компанії 14 дослідницьких центрів по всьому світу. З 2017 року науковий підрозділ працює в Україні. У компанії понад 180 000 співробітників, представництва діють у понад 170 країнах і регіонах. Співробітники з досліджень і розробок Huawei створили понад 70 000 продуктів і рішень.

Huawei заснована в 1987 році, є приватною компанією.

В Україні компанія Huawei представлена трьома бізнес-підрозділами: Carrier, Consumer і Enterprise Business Group.

Фото: e.huawei.com