У Грузії продали з аукціону вітрову електростанцію

Єдину в країні вітрову електростанцію "Картлі" держава реалізувала через аукціон за 14,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє Грузія-Online.

"За підсумками аукціону, 100-відсоткова частка електростанції перейшла в руки "Компанії вітру Грузії", власником якої є АТ "Капітал Грузії". Початкова вартість об'єкта становила 14,25 мільйона доларів", - ідеться в повідомленні.

Станція "Картлі" потужністю 20 МВт діє ​​поблизу міста Горі (регіон Шида-Картлі). На її будівництво ЄБРР виділив кредит у розмірі $24 млн. Станція офіційно увійшла в експлуатацію 20 грудня 2016 року.

Як зазначає видання, відновлювана енергетика - пріоритет уряду Грузії. За даними мінекономіки країни, у 2020 році почнуть працювати п'ять нових вітрових електростанцій загальною потужністю 270 МВт.

Очікується, що вже до кінця наступного року Грузія зможе отримати від вітрових електростанцій 332 МВт, до 2025-го - 665 МВт, а до 2030 року загальний обсяг виробленої електроенергії сягне 1,3 тисячі МВт.

Фото: euneighbours.eu