НАТО замінить літаки AWACS авіацією зі штучним інтелектом

НАТО планує через 15 років замінити флот авіаційних комплексів дальнього радіолокаційного виявлення і керування (AWACS) новітніми технологіями, в тому числі штучним інтелектом.

Про це повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи з промовою на промисловому форумі НАТО у Вашингтоні, передає DW.

"НАТОвський флот літаків AWACS був нашими очима в небі, підтримуючи наші повітряні операції протягом десятиліть — від патрулювання американського неба після терактів 11 вересня 2001 року до наших операцій в Афганістані та в рамках глобальної коаліції проти ІДІЛ. Ми плануємо його заміну в 2035 році. Це включатиме багато технологій, про які ми говоримо сьогодні, такі, як автономні системи, штучний інтелект і великі дані", - сказав Столтенберг.

Програма НАТО зі спостереження за повітряним простором із застосуванням комплексів AWACS діє з 1982 року.

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