Китай випробував апарат для посадки на Марс

Китай провів випробування посадки космічного апарату на Марс.

Про це повідомляє Xinhua.

«Китай у четвер провів експеримент, що імітував процес зниження апарату, уникаючи перешкод та спускаючись на посадку на поверхню Марса», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, випробування проводилося на дослідному майданчику в Хуалай, що у північній провінції Хебей в Китаї.

Китай планує запустити першу місію на ґу 2020 році. Місія передбачає вихід та обертання на орбіті Марса, посадку та переміщення поверхнею. Планується також досліджувати атмосферу, рельєф, особливості магнітного поля та геологічні характеристики планети.

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Як повідомлялося раніше, в 2017 році Китай заявив, що планує відправити космічну місію на Марс і вперше провести під час неї й орбітальні, і наземні дослідження. Як уточнив головний конструктор проекту Чжа Жунцяо, робота ведеться за трьома напрямками: орбітального апарату, посадкового модуля, а також марсоходу.