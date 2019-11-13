У Меркель назвали великим успіхом для країни завод Tesla під Берліном

Німецький уряд вітає плани засновника американської автомобільної компанії Tesla Ілона Маска побудувати завод "Gigafactory 4" поблизу Берліна.

Про це заявив міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це дуже великий успіх для Німеччини, адже останніми місяцями розгорнулася велика конкуренція щодо місця розташування "Gigafactory 4", - сказав Альтмаєр.

За його словами, це є не тільки великим інвестиційним проєктом, який створить до 10 тисяч робочих місць, а й стане черговим підтвердженням того, що Німеччина є "автомобілебудівною державою", зробить внесок у розвиток електомобільності в країні та надасть подальший поштовх технологічним розробкам.

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Як повідомлялося, Ілон Маск оголосив про намір побудувати "Gigafactory 4" з виробництва автомобілів, починаючи з Tesla Model Y, і акумуляторів поблизу Берліна під час вручення в німецькій столиці щорічних автомобільних нагород Goldene Lenkrad ("Золоте кермо"), де його Tesla Model 3 отримала нагороду як кращий автомобіль в середньому та вищому класі транспортних засобів.

За попередніми даними, завод буде розташовуватися неподалік будівельного майданчика незавершеного аеропорту BER (Берлін-Бранденбург). Планується, що це станеться в 2021 році.

Це буде перший завод Tesla у Європі.