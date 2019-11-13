У небі над Штатами згорів метеорит

Жителі кількох округів американського штату Міссурі помітили у небі яскраву кулю, схожу на метеорит.

Про це повідомляє KMOV.

“Близько 21:00 за місцевим часом у понеділок вночі сотні людей повідомили, що бачили яскравий спалах у небі від метеориту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що явище було помічене в округах Сент-Чарлз та Сент-Луїс. Водночас в American Meteor Society заявили, що вогненну кулю також можна було спостерігати в Індіані, Іллінойсі, Канзасі, Міннесоті, Неваді, Небрасці, Оклахомі та Вісконсині.

За словами очевидців, вони почули гучний вибух і спалах світла. Інцидент записали камери відеоспостереження.

Падіння метеорита збіглося з піком метеорного дощу Північні Тауриди. Крім того, на даний момент активний також метеорний потік Південні Тауриди. Збіг активності, як правило, відзначається підвищеною кількістю спалахів у небі.

Відзначається також, що Тауриди – відносно слабкий метеорний потік, можна спостерігати приблизно п'ять метеорів на годину. Помітити їх в областях з високим світловим забрудненням дуже важко.

Південні Тауриди утворені кометою Енке, а Північні – астероїдом 2004 TG10, який сам по собі може бути частиною Енке. Вони названі на честь сузір'я Тельця, з яким збігається радіант метеорних потоків.