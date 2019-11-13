У Канаді створили автомобільний сенсор-няньку для неуважних батьків

Учені з канадського університету Ватерлу розробили сенсор, який підніматиме тривогу, коли діти або домашні тварини залишатимуться в автомобілі самі.

Про це повідомляє CNN.

"Канадські вчені розробили сенсор, який розпізнаватиме ситуацію, коли діти або домашні тварини залишатимуться в автомобілі самі, та підніматиме тривогу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, 2,5-сантиметровий сенсор використовує технологію радару та штучний інтелект.

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За словами вчених із канадського університету Ватерлу, пристрій, який може бути прикріпленим на стелі авто або на задньому дзеркалі, аналізуватиме все, що відбуватиметься всередині завдяки штучному інтелекту. Якщо сенсор встановить, що усередині автомобіля залишилася одна дитина або домашня тварина, пристрій може подати звуковий сигнал тривоги та розблокувати двері. Таким чином небайдужим людям не буде більше потреби трощити вікна, аби допомогти.