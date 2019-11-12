Land Rover випустить невеликий електрокросовер

Британський концерн Jaguar Land Rover розширить лінійку позашляховиків за рахунок електрифікованого кросовера.

Про це повідомляє портал Motor.

"Концерн Jaguar Land Rover розширить лінійку позашляховиків за рахунок середньорозмірного електрифікованого кросовера, який займе місце між Range Rover Evoque і Range Rover Velar", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, новинку побудують на платформі MLA і продаватимуть у версіях з повністю електричною установкою, а також помірною і гібридною системою зарадки.

Новий кросовер Land Rover стане першою моделлю бренду, для якої дизайн, комфорт і поведінка на дорозі стануть пріоритетнішими від позашляхових якостей.

Зазначається, що під підлогою електрокара розмістять батарею ємністю не більше 100 кіловат-годин, що забезпечить автономність повністю електричної версії на рівні 480 кілометрів.

Фото: motor.ru