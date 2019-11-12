Land Rover випустить невеликий електрокросовер
Про це повідомляє портал Motor.
"Концерн Jaguar Land Rover розширить лінійку позашляховиків за рахунок середньорозмірного електрифікованого кросовера, який займе місце між Range Rover Evoque і Range Rover Velar", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, новинку побудують на платформі MLA і продаватимуть у версіях з повністю електричною установкою, а також помірною і гібридною системою зарадки.
Новий кросовер Land Rover стане першою моделлю бренду, для якої дизайн, комфорт і поведінка на дорозі стануть пріоритетнішими від позашляхових якостей.
Зазначається, що під підлогою електрокара розмістять батарею ємністю не більше 100 кіловат-годин, що забезпечить автономність повністю електричної версії на рівні 480 кілометрів.
Фото: motor.ru