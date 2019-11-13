Одна із найбільших соціальних мереж світу Facebook анонсувала власну систему електронних платежів Facebook Pay.

Про це повідомили на сайті компанії.

Як зазначається, така функція допоможе зробити торгівлю у соціальних мережах зручнішою, доступнішою та безпечнішою. Проводити оплату можна буде через додатки Facebook, Messenger, Instagram та WhatsApp.

"Ми віримо, що можемо допомогти бізнесу рости та розширювати можливості людей у всьому світі купувати і продавати речі в Інтернеті", - йдеться в повідомленні.

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До слова, наразі розробка нової функції Facebook Pay від компанії Facebook ще триває.

Нагадаємо: нещодавно компанія Facebook визнала ще один витік даних користувачів соціальної мережі. Цього разу близько 100 розробників додатків, попри заборону компанії, отримали доступ до даних користувачів.