Facebook анонсувала власну систему електронних платежів
Укрінформ
Одна із найбільших соціальних мереж світу Facebook анонсувала власну систему електронних платежів Facebook Pay.
Про це повідомили на сайті компанії.
Як зазначається, така функція допоможе зробити торгівлю у соціальних мережах зручнішою, доступнішою та безпечнішою. Проводити оплату можна буде через додатки Facebook, Messenger, Instagram та WhatsApp.
"Ми віримо, що можемо допомогти бізнесу рости та розширювати можливості людей у всьому світі купувати і продавати речі в Інтернеті", - йдеться в повідомленні.
До слова, наразі розробка нової функції Facebook Pay від компанії Facebook ще триває.
Нагадаємо: нещодавно компанія Facebook визнала ще один витік даних користувачів соціальної мережі. Цього разу близько 100 розробників додатків, попри заборону компанії, отримали доступ до даних користувачів.