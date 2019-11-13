В роботі Instagram і Facebook знову стався збій

Користувачі Facebook та Instagram по всьому світу у вівторок, 12 листопада, зіткнулися зі збоями в роботі сайтів.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

На збої в Facebook найчастіше скаржились користувачі з США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю, Великобританії. Так, 73% з них відзначали неполадки в роботі новинної стрічки, ще 14% − повне відключення соціальної мережі від роботи, 11% відчували проблеми зі входом до своїх облікових записів.

З неполадками в Instagram стикались користувачі у Великобританії, США, Угорщині, Греції та Туреччині. Багато хто з них мав проблеми із завантаженням новинної стрічки (67%), у 21% виникали труднощі з публікацією історій, 11% скаржилися на проблеми в роботі сервісу.