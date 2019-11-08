У столичному метро стався збій в системі е-квитка
Укрінформ
Зранку 8 листопада стався збій у роботі системи е-квиток.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
"Шановні пасажири! Система е-квитка тимчасово не працює. Оператор КП "ГІОЦ" займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати", - йдеться у повідомленні.
Згодом у метрополітені повідомили, що система відновила роботу.
"Оператор КП "ГІОЦ" відновив роботу системи е-квитка", - повідомили у метро.
Про причини збоїв буде повідомлено згодом.