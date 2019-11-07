У столичному метро до кінця року встановлять ще 173 термінали для е-квитків

До кінця року на станціях столичного метрополітену встановлять ще 173 термінали для купівлі та поповнення єдиного електронного квитка.

Про це розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, повідомляє пресслужба КМДА у Facebook.

"Я радий, що дедалі більше киян обирають електронний квиток. Ми працюємо над тим, щоб використання Kyiv Smart Card було максимально доступним для киян, і постійно розширюємо мережу точок продажу карток. Уже до кінця року на станціях метро буде встановлено ще 173 термінали для купівлі та поповнення е-квитка", - сказав він.

Термінали для купівлі та поповнення е-квитка у столичному метро / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Як повідомлялося, 1 листопада 2018 року у комунальному громадському транспорті Києва – метро, автобусах, тролейбусах та трамваях – у тестовому режимі запровадили єдиний електронний квиток. Створено уже понад 300 точок продажу і поповнення е-квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

З 1 листопада 2019 року у Києві планувалося припинити продаж паперових квитків у наземному транспорті, у метрополітені – жетонів та зелених безконтактних карток. Утім згодом запуск е-квитка в промислову експлуатацію відклали до 1 квітня 2020 року.