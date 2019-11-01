У столичній мерії сказали, коли е-квиток запрацює “на повну"

Запуск електронного квитка у промислову експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.

Про це на брифінгу поінформував радник Київського міського голови Максим Бахматов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми почули інформацію, що є додаткове питання щодо запуску електронного квитка. Перше, на сьогодні електронний квиток працює. 250 тисяч поїздок відбувається щодня за допомогою електронного квитка у всіх видах транспорту. 460 тисяч поїздок щодня за допомогою “Картки киянина” у всіх видах транспорту. Тобто система працює повністю. Все, що нам необхідно зробити до квітня — це закінчити фінальні тести, доставити додаткові апарати для продажу та валідації...Технологічно все готово, повний запуск — з 1 квітня. Необхідно трохи часу, щоб протестувати все, як слід”, - розповів Бахматов.

Як повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, 1 квітня е-квиток повністю запрацює у всіх видах транспорту.

“Ми поступово вводимо електронний квиток. Наприклад, ми бачимо приріст: кожного тижня у нас близько 7 тисяч пасажирів починають користуватися карткою і відмовляються від старої системи оплати. Таким чином ми поступово виводимо жетони й талони. Очікуємо, що на 1 квітня вийдемо повністю на 100% користування єдиним електронним квитком”, - розповів він.

За його словами, міська влада продовжує вдосконалювати е-квиток.

“Ми розпочали розробку майже два роки тому, приблизно 8 місяців витратили на технічне оснащення наземного транспорту — це 1300 одиниць транспорту. Тобто це достатньо об'ємний був проєкт з точки зору технічного переоснащення. У нас був тривалий період взагалі тестування системи. Ви пам'ятаєте випадки, коли не працювали валідатори в автобусах, коли на турнікетах було два списання. Ми ці всі питання відтестували”, - сказав Назаров.

Він зазначив, що відтермінування запуску е-квитка також пов'язано з потребою розв'язання питання перевезення окремих пільгових категорій пасажирів.

“Проєкт має дві сторони — перша технічна, юридична, ще можна говорити про організаційну. У нас Київрада не збиралася пів року, нас тримав випуск учнівських квитків. Якщо ми зараз запустимо систему, вона технічно готова, вже користуються люди, якщо ми зараз її формально запустимо в промислову експлуатацію, ми учнів зможемо пускати тільки за учнівськими квитками, а у нас ще їх немає. Тому саме через це ми переносимо формальне введення системи в експлуатацію, технічно вона введена, пасажири їздять, обертаються кошти”, - розповів він.

Також він наголосив, що на державному рівні має бути прийняте рішення щодо компенсації проїзду пільговиків, не зареєстрованих у Києві.

“Якщо ми введемо зараз в промислову експлуатацію формально електронний квиток, то ми тоді не зможемо перевозити пільговиків, які не є киянами... Для нас проблема перевозити пільговиків, які не є киянами, для міського бюджету є проблема відшкодовувати перевезення цих пасажирів. Ми вже звернулися і до Міністерства соціальної політики, і до Міністерства інфраструктури для того, щоб на державному рівні врегулювали це питання та пояснити нам, як буде відбуватися відшкодування за перевезення пільговиків, які не є киянами”, - зауважив Назаров.

Серед причин продовження дослідної експлуатації е-квитка Назаров назвав необхідність завершення встановлення турнікетів для зчитування QR-квитків у метрополітені. Це планують зробити до лютого 2020 року.

За словами Назарова, у лютому всі автомати самообслуговування для продажу та поповнення е-квитка на станціях метро будуть підключені. Відповідно для проїзду в метро та наземному транспорті з лютого можна буде придбати та поповнити тільки е-квиток.

Крім цього, він повідомив, що наразі відпрацьовані всі механізми потенційних збоїв у системі.

Раніше повідомлялось, що електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту столиці з 1 листопада цього року.

Фото: Інна Бородаєва