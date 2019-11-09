NASA встановило останній двигун на ракеті для польотів на Місяць

NASA встановило останній двигун на ракеті для польотів на Місяць

Укрінформ
На першій ступені надважкої ракети-носія SLS, з допомогою якої в 2024 році планується здійснити запуск пілотованого корабля Orion на Місяць, встановлений останній, четвертий двигун RS-25.

Про це повідомив глава Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн.

"Перша ступінь ракети SLS висотою 212 футів (65 метрів) з усіма чотирма приєднаними двигунами RS-25 є найбільшою з тих пір, як NASA побудувала носій Saturn V для корабля "Аполлон", - написав Брайденстайн.

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Ракетні двигуни RS-25 розроблялися спеціально для американської надважкої ракети SLS. Аналогічні установки вже були використані на космічному кораблі Space Shuttle. Версія RS-25 для SLS має більшу тягу і нову систему управління.

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