Компанія Boeing розробляє власний апарат для висадки на Місяць

«Компанія Boeing хоче створити проєкт місячного посадкового модуля, який дозволить людям висадитися на поверхні Місяця. Для цього корпорація подала заявку на участь у тендері NASA зі створення такого модуля», - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що створена нею система буде спроєктована так, щоби досягати поверхні Місяця за мінімальну кількість кроків: «Використовуючи можливості підйому блоку 1B системи космічного запуску NASA (SLS), ми розробили підхід Найменша кількість кроків до Місяця, який зводить до мінімуму складність польоту і забезпечує найбезпечніший і прямий шлях до поверхні Місяця».

Наразі NASA приймає пропозиції щодо проєкту HLS від приватних космічних корпорацій і, як очікується, вибере принаймні дві з них до січня наступного року для розробки. Окрім авіабудівної корпорації Boeing, компанія Blue Origin також анонсувала своє власне судно під назвою Blue Moon, яке воно розробить в партнерстві з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Draper.

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Згодом, після успішної розробки посадкового модуля, NASA має намір відправити людей на Місяць у капсулі Orion ракети SLS. Після стикування капсул з космічною станцією, яку агентство розмістить на місячній орбіті, астронавти перейдуть на посадковий апарат, який доставить їх на сам Місяць.

Нова місячна програма NASA під назвою Artemis передбачає три польоти до Місяця і висадку на природному супутнику Землі до 2024 року.

Фото: Boeing