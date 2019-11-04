Меркель закликає робити автомобілі екологічнішими

Уряд Німеччини прагне змінювати автомобільну галузь - спільно з виробниками - в напрямку більшої екологічності та ефективності.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму подкасті напередодні зустрічі уряду з виробниками та експертами автомобільної галузі, яка має відбутися в понеділок.

«Федеральний уряд консультується з експертами в рамках програми «Національна платформа мобільності». Крім того, ми налагодили стратегічний діалог з автомобільною промисловістю як ключовою галуззю нашої країни», - заявила Меркель.

Вона наполягає, що новітні технології мають бути «сприятливими для клімату, гнучкими, економічно ефективними та зручними».

Глава уряду окреслила три ключові питання зустрічі (яка буде вже другою за ліком).

По-перше, розширення використання автомобілів на альтернативному пальному, зокрема, коштом субсидій при придбанні таких машин.

Другий важливий момент - розширення інфраструктури підзарядки електромобілів. «Для цього ми хочемо створити 1 мільйон зарядних пунктів до 2030 року», - заявила Меркель.

Третє питання стосується переходу на екологічні транспортні засоби безпосередньо їх виробників, адже автомобільна промисловість є одною з основних в економіці ФРН.

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Як повідомлялося, у результаті переходу з двигунів внутрішнього згоряння на електродвигуни в Німеччині до 2030 року буде втрачено близько 125 тисяч робочих місць.

Експерти припускають, що приблизно через десять років електрокари становитимуть близько двох третин усіх вироблених у Німеччині автомобілів. Для їх випуску тоді, ймовірно, буде потрібно 709 тисяч осіб замість нинішніх 834 тисяч.

Фото: DPA