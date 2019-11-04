Меркель закликає робити автомобілі екологічнішими

Меркель закликає робити автомобілі екологічнішими

Укрінформ
Уряд Німеччини прагне змінювати автомобільну галузь - спільно з виробниками - в напрямку більшої екологічності та ефективності.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму подкасті напередодні зустрічі уряду з виробниками та експертами автомобільної галузі, яка має відбутися в понеділок.

«Федеральний уряд консультується з експертами в рамках програми «Національна платформа мобільності». Крім того, ми налагодили стратегічний діалог з автомобільною промисловістю як ключовою галуззю нашої країни», - заявила Меркель.

Вона наполягає, що новітні технології мають бути «сприятливими для клімату, гнучкими, економічно ефективними та зручними».

Читайте також: Уряд ФРН схвалив "кліматичний пакет"

Глава уряду окреслила три ключові питання зустрічі (яка буде вже другою за ліком).

По-перше, розширення використання автомобілів на альтернативному пальному, зокрема, коштом субсидій при придбанні таких машин.

Другий важливий момент - розширення інфраструктури підзарядки електромобілів. «Для цього ми хочемо створити 1 мільйон зарядних пунктів до 2030 року», - заявила Меркель.

Третє питання стосується переходу на екологічні транспортні засоби безпосередньо їх виробників, адже автомобільна промисловість є одною з основних в економіці ФРН.

Читайте також: BMW вирішила не оновлювати свій перший серійний електромобіль i3

Як повідомлялося, у результаті переходу з двигунів внутрішнього згоряння на електродвигуни в Німеччині до 2030 року буде втрачено близько 125 тисяч робочих місць.

Експерти припускають, що приблизно через десять років електрокари становитимуть близько двох третин усіх вироблених у Німеччині автомобілів. Для їх випуску тоді, ймовірно, буде потрібно 709 тисяч осіб замість нинішніх 834 тисяч.

Фото: DPA

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-