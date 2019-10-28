Lamborghini протестує в космосі деталі для суперкара

"На Міжнародну космічну станцію (Lamborghini — ред.) відправить 2 листопада машину не цілком, а п'ять зразків вуглепластика – в космосі над ними проведуть різні суворі досліди", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, півроку карбон будуть тестувати при високих (до 200 градусів) і низьких (до мінус 40) температурах, сонячною радіацією, впливом різноманітних випромінювань.

Вже по поверненні на Землю матеріали перевірять на предмет хімічної і фізичної деградації.

Також Lamborghini випробує вже відомий композит, який використовувався, зокрема, на ексклюзивному суперкар Sesto Elemento, так і перспективні вироби – наприклад, надруковані на 3D-принтері варіанти особливої міцності.

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Повідомляється, що результати експериментів дозволять впровадити передові матеріали не тільки в автомобільній індустрії, але і, наприклад, в медицині – для протезів та підшкірних пристроїв.

Над широким застосуванням вуглепластика італійці вже два роки працюють спільно з Хьюстонским дослідним інститутом.

Фото: ru.motor1.com