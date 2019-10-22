Маск відправив перший твіт через супутниковий інтернет Starlink

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск написав повідомлення, вказавши що переслав його за допомогою одного з супутників Starlink.

Про це він написав у Twitter.

“Надсилаю цей твіт через космос завдяки супутнику Starlink”, - написав Маск.

Через декілька хвилин Маск заявив, що твіт був успішно опублікований.

Як повідомлялося, компанія SpaceX Ілона Маска подала запит у Міжнародний союз електрозв'язку про дозвіл на виведення на орбіту 30 тисяч супутників Starlink на додаток до вже запланованих 12 тисяч.