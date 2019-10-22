Маск відправив перший твіт через супутниковий інтернет Starlink

Маск відправив перший твіт через супутниковий інтернет Starlink

Укрінформ
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск написав повідомлення, вказавши що переслав його за допомогою одного з супутників Starlink.

Про це він написав у Twitter.

“Надсилаю цей твіт через космос завдяки супутнику Starlink”, - написав Маск.

Через декілька хвилин Маск заявив, що твіт був успішно опублікований.

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Як повідомлялося, компанія SpaceX Ілона Маска подала запит у Міжнародний союз електрозв'язку про дозвіл на виведення на орбіту 30 тисяч супутників Starlink на додаток до вже запланованих 12 тисяч.

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