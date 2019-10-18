Маск хоче запустити ще 30 тисяч інтернет-супутників — ЗМІ
Про це повідомляє портал Naked Science.
"SpaceX хоче розгорнути на орбіті 12 тисяч супутників на висотах від 328 до 580 кілометрів. Але, згідно з нещодавнім заявками в Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ), SpaceX має намір відправити ще 30 тисяч супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту (ННО) в найближчі роки", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, за деякими даними, в організацію були сумарно спрямовані 20 запитів від імені SpaceX, в кожному з яких йдеться про 1500 супутників Starlink, які будуть розташовуватися на НГО.
Крім того, в документах розкриваються деякі технічні характеристики (наприклад, використання частот) апаратів, але не вказується, коли компанія сподівається запустити супутники.
Зазначається, що оскільки твердження МСЕ — це найбільш ранній крок в розгортанні супутників, то можна з упевненістю сказати, що ці заявки являють собою довгострокові плани SpaceX з розширення програми Starlink.
Однак, щойно заявки будуть схвалені, SpaceX отримає сім років на запуск принаймні одного супутника. Потім цей апарат повинен буде працювати на зазначених частотах протягом 90 днів.