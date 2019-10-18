Маск хоче запустити ще 30 тисяч інтернет-супутників — ЗМІ

Компанія SpaceX Ілона Маска подала запит у Міжнародний союз електрозв'язку про дозвіл на виведення на орбіту 30 тисяч супутників Starlink на додаток до вже запланованих 12 тисяч.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"SpaceX хоче розгорнути на орбіті 12 тисяч супутників на висотах від 328 до 580 кілометрів. Але, згідно з нещодавнім заявками в Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ), SpaceX має намір відправити ще 30 тисяч супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту (ННО) в найближчі роки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, за деякими даними, в організацію були сумарно спрямовані 20 запитів від імені SpaceX, в кожному з яких йдеться про 1500 супутників Starlink, які будуть розташовуватися на НГО.

Крім того, в документах розкриваються деякі технічні характеристики (наприклад, використання частот) апаратів, але не вказується, коли компанія сподівається запустити супутники.

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Зазначається, що оскільки твердження МСЕ — це найбільш ранній крок в розгортанні супутників, то можна з упевненістю сказати, що ці заявки являють собою довгострокові плани SpaceX з розширення програми Starlink.

Однак, щойно заявки будуть схвалені, SpaceX отримає сім років на запуск принаймні одного супутника. Потім цей апарат повинен буде працювати на зазначених частотах протягом 90 днів.