Україна пропонує Бразилії перезапустити проєкт із космодромом “Алкантара”

Президент Володимир Зеленський у Токіо обговорив із Президентом Жаїром Болсонару питання збільшення товарообігу між країнами та співпрацю в космічній галузі.

Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

«Бразилія – наш головний торговельний партнер у Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні та українських – у Бразилії», – сказав Зеленський.

За даними ОП, сторони наголосили, що прагнуть розширення товарообігу між країнами.

Президент України також запропонував відновити урядову комісію, щоб узгодити всі позиції в цьому напрямі.

«У нас відбудеться велика приватизація, ми зараз презентуємо чимало проєктів, які показують, що в Україну вкладати вигідно. Я вірю, що ми справді маємо побудувати потужні відносини між Україною та Бразилією», – розповів глава Української держави.

Під час зустрічі також обговорили перспективи співпраці у космічній галузі. Зазначається, що українська сторона запропонувала перезапустити спільний космічний проєкт з використанням космодрому «Алкантара».

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Крім того, Зеленський подякував за підтримку Бразилією територіальної цілісності та суверенітету України.

“Жаїр Болсонару запросив Володимира Зеленського до Бразилії та погодився на його запрошення завітати до України вже наступного року”, - додали в ОП.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня перебуває з робочим візитом у Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.