Зеленський у Токіо зустрівся з Назарбаєвим і запросив його до України

Президент Володимир Зеленський у Токіо обговорив з експрезидентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим ситуацію на Донбасі та в Криму і запросив його відвідати Україну.

Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

“Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у рамках візиту до Японії. Нурсултан Назарбаєв привітав главу Української держави з успіхом на виборах”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі та окупації Криму.

За даними ОП, Назарбаєв заявив, що Казахстан завжди підтримував територіальну цілісність і суверенітет України.

Сторони обговорили також “позитивні зміни у просуванні до миру, зокрема повернення полонених та перезапуск дипломатичних перемовин, а також наголосили на потребі проведення якнайшвидших переговорів у Нормандському форматі”.

Також було обговорено можливості збільшення товарообігу між Україною та Казахстаном.

«Усім нам потрібен діалог. Наші території важливі. Це землі наших пращурів і, я переконаний, наших дітей», – зазначив український Президент.

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Зеленський запросив експрезидента Казахстану до України.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня перебуває з робочим візитом у Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.