Зеленський у Токіо зустрівся з Назарбаєвим і запросив його до України
Про це повідомляється на сайті глави Української держави.
“Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у рамках візиту до Японії. Нурсултан Назарбаєв привітав главу Української держави з успіхом на виборах”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі та окупації Криму.
За даними ОП, Назарбаєв заявив, що Казахстан завжди підтримував територіальну цілісність і суверенітет України.
Сторони обговорили також “позитивні зміни у просуванні до миру, зокрема повернення полонених та перезапуск дипломатичних перемовин, а також наголосили на потребі проведення якнайшвидших переговорів у Нормандському форматі”.
Також було обговорено можливості збільшення товарообігу між Україною та Казахстаном.
«Усім нам потрібен діалог. Наші території важливі. Це землі наших пращурів і, я переконаний, наших дітей», – зазначив український Президент.
Зеленський запросив експрезидента Казахстану до України.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня перебуває з робочим візитом у Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.