NASA показало знімок галактики, схожої на інший вимір
Про це повідомляє портал Naked Science.
"На фото, зробленому космічним телескопом "Хаббл", галактика NGC 4380 виглядає як явище з фантастичного фільму: вона схожа на "портал в інший вимір", - йдеться в повідомленні.
Новий знімок NGC 4380 став одним із безлічі зображень, отриманих космічним телескопом "Хаббл".
Як повідомляє портал, насправді нічого фантастичного в цьому немає, так як NGC 4380 є звичайною спіральної галактикою в сузір'ї Діви. Вона входить в однойменне скупчення. Саму NGC 4380 відкрив британський астроном Джон Гершель ще в 1826 році.
Відзначається, що спіральні галактики — одні з основних у послідовності Хаббла. Свою назву вони отримали в силу характерних яскравих рукавів із зірок, що беруть свій початок з балджа — центрального елліпсоїдального компонента великої яскравості.
Як повідомлялося, телескоп "Хаббл" зробив новий знімок Сатурна.
Фото: NASA