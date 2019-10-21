NASA показало знімок галактики, схожої на інший вимір

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США, завдяки космічному телескопу "Хаббл", поділилося знімком галактики NGC 4380.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"На фото, зробленому космічним телескопом "Хаббл", галактика NGC 4380 виглядає як явище з фантастичного фільму: вона схожа на "портал в інший вимір", - йдеться в повідомленні.

Новий знімок NGC 4380 став одним із безлічі зображень, отриманих космічним телескопом "Хаббл".

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Як повідомляє портал, насправді нічого фантастичного в цьому немає, так як NGC 4380 є звичайною спіральної галактикою в сузір'ї Діви. Вона входить в однойменне скупчення. Саму NGC 4380 відкрив британський астроном Джон Гершель ще в 1826 році.

Відзначається, що спіральні галактики — одні з основних у послідовності Хаббла. Свою назву вони отримали в силу характерних яскравих рукавів із зірок, що беруть свій початок з балджа — центрального елліпсоїдального компонента великої яскравості.

Як повідомлялося, телескоп "Хаббл" зробив новий знімок Сатурна.

Фото: NASA