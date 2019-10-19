В Україні виступив рок-гурт роботів Compressorhead

Унікальний гурт роботів Compressorhead став хедлайнером головного інженерного шоу країни — Interpipe TechFest 2019, що проходить 19-20 жовтня у ПР «Лавина» у м. Дніпрі.

Про це повідомляється в пресрелізі.

"Протягом двох днів фестивалю у Дніпрі слухатимуть легендарні рок-хіти Black Sabbath, Motorhead, AC/DC у виконанні сталевих музикантів. Представив німецьких гостей українській публіці фронтмен гурту "ВВ" Олег Скрипка", - йдеться у повідомленні.

Фестиваль Interpipe TechFest у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Compressorhead — єдиний у світі рок-гурт роботів, які грають музику в стилі heavymetal. Вони стали відомими завдяки виконанню пісень AC/DC, Motorhead, BlackSabbath на концертах і фестивалях в Австралії, Німеччині, США та інших куточках світу. Цього року вперше виступають в Україні. Однією з особливостей гурту є те, що всі виконавці — чотирирукий барабанщик Stickboy, гітарист із 77 пальцями Fingers та інші — грають на справжніх музичних інструментах.