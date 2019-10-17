Volvo представила перший повністю електричний кросовер

Компанія Volvo представила свій перший повністю електричний кросовер - XC40 Recharge.

Про це під час презентації розповів технічний директор компанії Генріх Грієм, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не можемо зупинити розвиток, але мусимо подумати про кліматичні зміни. Удосконалення бензинових двигунів не дасть можливості достатньо вплинути на кліматичні зміни. Зробити це ми можемо лише через перехід до електродвигунів. Але ми стикаємося з проблемою, що виробництво електрокарів вимагає більше енергетичних ресурсів, ніж виробництво традиційних двигунів. Ми би хотіли при виробництві використовувати відновлювані джерела енергії, але це та проблема, яку ми самі не можемо вирішити", - відзначив Грієм.

Він розповів про технічні характеристики нового кросовера.

"Потужність - 408 кінських сил. Заряду батареї вистачить на 400 кілометрів. І швидка зарядка дає змогу зарядити батареї на 80% за 40 хвилин", - розповів технічний директор.

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У домашніх умовах батарея заряджатиметься до 80% за 7,5 годин. Машина розганяється до 100 км/год. за 4,9 секунд. Максимальна швидкість - 180 км/год.

Як повідомлялося, раніше Volvo заявляло про плани до 2019 року електрифікувати всі свої моделі, а з часом і зовсім відмовитися від машин на традиційних двигунах внутрішнього згорання.

Фото: electrek.co