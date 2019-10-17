Hyundai випустить понад 20 нових моделей електрокарів до 2025 року

Південнокорейський автовиробник Hyundai протягом найближчих п'яти років збирається випустити 23 нові моделі електрокарів.

Про це інформує CNN.

"Hyundai повідомляє, що планує випустити 23 моделі електрокарів до 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в компанії також заявили про намір протягом цього ж таки часу інвестувати $35 мільярдів у "мобільні технології майбутнього".

За словами президента Південної Кореї Мун Чже Іна, який виступив у дослідницькому центрі Hyundai, країна "першою у світі комерціалізує безпілотне керування авто".

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Мун Чже Ін додав, що впродовж наступного десятиліття третина автомобілів у країні мають бути електричними або їздити на водні.

Як повідомлялося, провідний південнокорейський автовиробник показав прототип електрокара Hyundai 45.