Астрономи виявили незвичні "газові диски" навколо надмасивної чорної діри

Група міжнародних учених виявила, що надмасивну чорну діру в центрі галактики оточують два диски матерії, які обертаються у різні боки.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Велика міжнародна команда вчених, використовуючи телескоп ALMA, який працює в Чилі, виявила, що надмасивну чорну діру в центрі галактики NGC 1068 оточують два диски матерії, які обертаються у різні боки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, внутрішній диск, який розтягнувся на два-чотири світлових роки від центру, обертається, як і можна було очікувати, разом з рештою галактики. Але ось трохи за ним - від чотирьох до 22 світлових років від центру - є ще один диск матерії, який обертається у зворотний бік.

Фото: ©ALMA, ESO, NAOJ, NRAO, AUI, NSF, V. Impellizzeri, S. Dagnello

Повідомляється, що попри те, що нічого подібного за масштабами вчені досі не спостерігали, саме по собі протилежне (ретроградне) обертання зустрічається у окремих зірок, планет тощо, і воно завжди пов'язане з якоюсь особливою подією, такою як зіткнення з іншим небесним тілом.

У даному разі, за припущенням астрономів, зворотне закручування другого газового диска може свідчити про поглинання дещо меншої галактики, яка оберталася в інший бік, від якої залишилися лише ці фрагменти.

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Автори підсумовують, що виявлення "аномальної" галактики NGC 1068 може означати вирішення однієї з найважливіших загадок сучасної астрономії. Справа в тому, що надмасивні чорні діри, судячи зі спостережень, виникли ще на ранніх етапах існування Всесвіту, стимулюючи зростання галактик, яке відбулося після цього.

Перше фото: ©NRAO, AUI, NSF, S. Dagnello