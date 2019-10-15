Штучний інтелект навчили знаходити аневризми мозку
Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я Японії дозволило використання програмного забезпечення для штучного інтелекту з метою виявлення аневризми головного мозку.
Про це повідомляє NHK.
“МОЗ Японії дозволило використання революційного програмного забезпечення для штучного інтелекту, яке допоможе виявляти аневризму головного мозку”, - йдеться у повідомленні.
Саме ПЗ було розроблено японською венчурною компанією LPIXEL, яка розробляє програмне забезпечення з штучним інтелектом для аналізу знімків.
Зокрема, програма EIRL аналізуватиме знімки магнітно-резонансної томографії та повідомлятиме про ймовірні аневризми.
Програма має змогу автономно вчитися й самовдосконалюватися.
У компанії зазначили, що під час тестування ПЗ показало кращий результат за професійних рентгенологів та нейрохірургів.