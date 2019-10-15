Штучний інтелект навчили знаходити аневризми мозку

Міністерство охорони здоров'я Японії дозволило використання програмного забезпечення для штучного інтелекту з метою виявлення аневризми головного мозку.

Про це повідомляє NHK.

“МОЗ Японії дозволило використання революційного програмного забезпечення для штучного інтелекту, яке допоможе виявляти аневризму головного мозку”, - йдеться у повідомленні.

Саме ПЗ було розроблено японською венчурною компанією LPIXEL, яка розробляє програмне забезпечення з штучним інтелектом для аналізу знімків.

Зокрема, програма EIRL аналізуватиме знімки магнітно-резонансної томографії та повідомлятиме про ймовірні аневризми.

Програма має змогу автономно вчитися й самовдосконалюватися.

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У компанії зазначили, що під час тестування ПЗ показало кращий результат за професійних рентгенологів та нейрохірургів.