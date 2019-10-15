Porsche розсекретив свій новий електрокар

Німецький автовиробник Porsche розсекретив нові деталі електрокара моделі Macan.

Про це повідомляє портал Motor1.

"Електроверсія Macan, між тим, буде, по суті, принципово іншою машиною, ріднити яку з (серією - ред.) Macan буде тільки зовнішність", - йдеться в повідомленні.

Як вказує портал, у повністю електричного "Macan" буде двигун версії Turbo S з двома електромоторами, повним приводом і потужністю близько 700 к.с.

Зазначається, що на сьогоднішній день потужність двигуна у найпотужнішого автомобіля Porsche Taycan - 762 к.с., а у Taycan Turbo - 680 к.с.

У компанії обіцяють, що в електричному Porsche Macan згодом теж буде встановлено потужні і більш доступні версії двигуна.

Читайте також: Porsche представить у вересні свій перший електрокар

Як повідомлялося, на початку вересні німецька компанія-автовиробник Porsche представила свій перший електромобіль - спортивний седан Taycan.

Фото: ru.motor1.com