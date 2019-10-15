Porsche розсекретив свій новий електрокар

Porsche розсекретив свій новий електрокар

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Укрінформ
Німецький автовиробник Porsche розсекретив нові деталі електрокара моделі Macan.

Про це повідомляє портал Motor1.

"Електроверсія Macan, між тим, буде, по суті, принципово іншою машиною, ріднити яку з (серією - ред.) Macan буде тільки зовнішність", - йдеться в повідомленні.

Як вказує портал, у повністю електричного "Macan" буде двигун версії Turbo S з двома електромоторами, повним приводом і потужністю близько 700 к.с.

Зазначається, що на сьогоднішній день потужність двигуна у найпотужнішого автомобіля Porsche Taycan - 762 к.с., а у Taycan Turbo - 680 к.с.

У компанії обіцяють, що в електричному Porsche Macan згодом теж буде встановлено потужні і більш доступні версії двигуна.

Читайте також: Porsche представить у вересні свій перший електрокар

Як повідомлялося, на початку вересні німецька компанія-автовиробник Porsche представила свій перший електромобіль - спортивний седан Taycan.

Фото: ru.motor1.com

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