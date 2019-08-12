Porsche представить у вересні свій перший електрокар

Німецький автовиробник Porsche представить 4 вересня свій перший електрокар.

Про це повідомляє портал Motot1.

“Porsche анонсував, що представить свою першу електричну модель 4 вересня 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Нова модель 2020 Porsche Taycan зможе розігнатися до 100 км за годину за 3,5 секунди. При цьому максимальна швидкість електрокара становитиме понад 250 км за годину.

Автомобіль також буде оснащений батареєю з літію потужністю 90 кВт, що майже дорівнює потужності батареї автомобіля Tesla Model S з 100 кВт.

Електрокар зможе проїхати без підзарядки понад 500 кілометрів.

Зазначається, що для подолання відстані у 400 кілометрів 2020 Porsche Taycan зможе зарядитися всього за 15 хвилин.

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Як повідомлялося 27 лютого, німецький автовиробник Porsche планує випустити електричну версію позашляховика Macan у найближчі кілька років.

Фото: www.motor1.com